Госисполнитель Минюста, которого защищал Малюська, возобновил дело Суркисов по поддельным документам - "Демсокира" о заявлении ПриватБанка

28 мая, 2020, 17:20

Лидер партии "Демсокира" Антон Швец прокомментировал заявление ПриватБанка о доказательствах подделки документов компаний Суркисов и обвинил министра юстиции Дениса Малюська во лжи и работе на олигархов

Об этом заявил соучредитель партии "Демократическая Сокира" Антон Швец в Facebook.

"Что и требовалось доказать. Государственный исполнитель, о котором министр юстиции Малюська говорил, что доверяет ей абсолютно, открыла исполнительные дела против ПриватБанка по поддельным документам", - прокомментировал политик.

Читайте также: "Министр Малюська не подельник воров, он просто помогает украсть у нас $250 млн", - Демсокира о деле Суркисов

Он отметил, что уже после заявления ПриватБанка о поддельных подписях на документах, госисполнитель Минюста снова выписала штраф госбанку за невыполнение решения суда о выплате Суркисам $250 млн.

Швец добавил, что это уже второй штраф для ПриватБанка, после которого идет уголовная ответственность.

"Это доказательство, что Малюська врал, что все закончилось и никто деньги Суркисам не вернет. Наоборот. Под прикрытием клоунады министра Малюська его государственный исполнитель с заведомо подложными документами давит госбанк с целью вывести из него деньги Суркисам. Ну или подводя руководство Привата под уголовную ответственность в интересах Коломойского ", - подчеркнул Антон Швец.

Напомним, 28 мая ПриватБанк предоставил доказательства подложности документов, на основании которых олигархи хотят отсудить у государства $250 млн.

Ранее "Демократическая Сокира" заявила о давлении на нее, СМИ и общественность со стороны членов Большой Палаты Верховного Суда за освещение дела Суркисов и митинги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb