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Espreso.tvОбществоГлобальное прекращения огня за снятие санкций: РФ в ООН перешла к открытому шантажу, - представительство Украины

Глобальное прекращения огня за снятие санкций: РФ в ООН перешла к открытому шантажу, - представительство Украины


фото: Радіо Свобода
На заседании Совета безопасности ООН делегация РФ фактически прибегла к шантажу, говоря о прекращении огня в глобальных конфликтах, в том числе и в Украине

Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко написал в Facebook.

Он обнародовал отрывок обращения делегации и напомнил, что ранее Россия намекала на отмену санкций якобы из-за гуманитарных проблем из-за COVID-19.

"Заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет", - отметил дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мир к немедленному прекращению огня в связи с пандемией. Однако российская делегация прокомментировала это обращение такими словами:

"Мы считаем очень актуальными обращения Генерального секретаря по поводу глобального прекращения огня... Но это прекращение будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию", - говорится в отрывке обращения, которое обнародовал Николенко.

 

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