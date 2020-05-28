Глобальное прекращения огня за снятие санкций: РФ в ООН перешла к открытому шантажу, - представительство Украины
Об этом спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко написал в Facebook.
Он обнародовал отрывок обращения делегации и напомнил, что ранее Россия намекала на отмену санкций якобы из-за гуманитарных проблем из-за COVID-19.
"Заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет", - отметил дипломат.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал мир к немедленному прекращению огня в связи с пандемией. Однако российская делегация прокомментировала это обращение такими словами:
"Мы считаем очень актуальными обращения Генерального секретаря по поводу глобального прекращения огня... Но это прекращение будет неполным без призыва секретаря отменить санкции, которые могут подрывать способность стран реагировать на пандемию", - говорится в отрывке обращения, которое обнародовал Николенко.
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