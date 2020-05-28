Германия отказала Онищенко в убежище: от него требуют срочно покинуть страну

28 мая, 2020, 16:18

Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало бывшему украинскому депутату Александру Онищенко в предоставлении политического убежища в Германии

Как сообщает DW, ведомство призвало Онищенко срочно покинуть территорию страны.

Как рассказал адвокат экс-депутата, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

Если все же Германия откажет Онищенко в приюте, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и в другие страны Европы.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая его освободили из следственного изолятора, где он провел без нескольких дней полгода. Сейчас Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко был задержан 28 ноября в городе Аахен вблизи Бремена.

По данным НАБУ, сбежавший экс-депутат вместе с соратниками продавал газ госпредприятия "Укргаздобыча" через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.