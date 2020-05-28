ГБР сообщило о подозрении судье Барышевского суда, которая приостанавливала лицензию SkyUp

28 мая, 2020, 18:48

28 мая 2020 года судье Барышевского райсуда Киевской области сообщено о подозрении в вынесении заведомо неправосудного решения

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

"По предварительной информации, 24 мая 2019 года судья постановила неправосудное решение, которым было приостановлено действие лицензии на осуществление перелетов одной из авиакомпаний. Решение было вынесено вопреки установленному порядку отмены лицензии и с нарушением подсудности рассмотрения гражданского дела", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что вручили подозрение председателю Барышевского районного суда, потому что судья, выносившая решение, "создала искусственные препятствия во время проведения процессуального действия".

В бюро отметили, что в случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, год назад Барышевский районный суд Киевской области временно приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров воздушным транспортом

2 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже начал работать в обычном режиме.

Истица в SkyUp отказалась от судебного иска, потому что никогда не была клиенткой авиакомпании

Судья, вынесшая решение по SkyUp, подала заявление в Высший совет правосудия в отношении своей отставки, однако впоследствии забрала его.

9 января Высший совет правосудия освободил судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко с занимаемой должности за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp

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