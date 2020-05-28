ГБР провело массовые обыски в налоговой из-за махинаций с НДС
Об этом сообщили в ГБР.
"Налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обходу ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению экс-министра финансов. Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.
В ГБР подсчитали, что действия налоговиков лишили госбюджет 45 млн грн.
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