ГБР провело массовые обыски в налоговой из-за махинаций с НДС

28 мая, 2020, 21:36

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы

Об этом сообщили в ГБР.

"Налоговики способствовали функционированию "конвертационно-транзитных" групп субъектов хозяйствования и обходу ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению экс-министра финансов. Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.

В ГБР подсчитали, что действия налоговиков лишили госбюджет 45 млн грн.

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