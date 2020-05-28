Фьюри заявил о намерении "вычистить из бокса" Усика
Об этом сообщает talkSPORT.
По словам чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он не будет переходить в смешанные единоборства, пока не победит всех боксеров, которые представляют угрозу.
"Я должен все вычистить в боксе. Есть парочка ребят из этой эры, которые должны быть побиты. Я должен снова подраться с Уайлдером. Я буду драться с Джошуа и Уайтом. Я побью их всех. Есть те, которые поднимаются - Джойс, Дюбуа и Йока. Много свежего мяса. Есть еще даже Ортис ", - сказал Фьюри.
Среди потенциальных соперников британец также назвал бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
"Также есть Эфе Аджагба, нигериец. Филипп Хргович, он также выглядит потрясающе. Александр Усик и Дерек Чисора. Слишком много хороших тяжеловесов, которые должны быть побиты. Пока они есть, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром и другими. Когда я закончу карьеру, тогда мы рассмотрим такую возможность ", - пообещал Фьюри.
Сейчас Александр Усик готовится к поединку против британца Дерека Чисоры, который должен был состояться в мае, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии.
Тайсон Фьюри должен осенью провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером.
- Напомним, 27 мая Александр Усик заявил, что мощный удар не спасет Дерека Чисору от поражения.
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