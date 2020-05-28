Фьюри заявил о намерении "вычистить из бокса" Усика

28 мая, 2020, 08:28

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика среди боксеров, которых он собирается побить

Об этом сообщает talkSPORT.

По словам чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он не будет переходить в смешанные единоборства, пока не победит всех боксеров, которые представляют угрозу.

"Я должен все вычистить в боксе. Есть парочка ребят из этой эры, которые должны быть побиты. Я должен снова подраться с Уайлдером. Я буду драться с Джошуа и Уайтом. Я побью их всех. Есть те, которые поднимаются - Джойс, Дюбуа и Йока. Много свежего мяса. Есть еще даже Ортис ", - сказал Фьюри.

Среди потенциальных соперников британец также назвал бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

"Также есть Эфе Аджагба, нигериец. Филипп Хргович, он также выглядит потрясающе. Александр Усик и Дерек Чисора. Слишком много хороших тяжеловесов, которые должны быть побиты. Пока они есть, мне не нужны бои с Нганну, Миочичем, Леснаром и другими. Когда я закончу карьеру, тогда мы рассмотрим такую возможность ", - пообещал Фьюри.

Сейчас Александр Усик готовится к поединку против британца Дерека Чисоры, который должен был состояться в мае, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии.

Тайсон Фьюри должен осенью провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Напомним, 27 мая Александр Усик заявил, что мощный удар не спасет Дерека Чисору от поражения.

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