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Espreso.tvОбществоФонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тысячи швейцарских ИФА-тестов на коронавирус и передают их в медучреждения

Фонд Порошенко с волонтерами привезли в Украину 43 тысячи швейцарских ИФА-тестов на коронавирус и передают их в медучреждения

В Украине доставлен 43 тысячи высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые Фонд Порошенко с волонтерами уже передают в медучреждения

Тесты производства швейцарской корпорации La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий, будут отправлены в первую очередь в регионы Украины, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных, об этом пишет сайт " ЕС ".

В дальнейшем широкомасштабное тестирование запланировано и в других регионах Украины.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что широкое тестирование на COVID-19 является одним из важнейших элементов стратегии борьбы против коронавируса.

Тестирование позволяет выявить значительное количество людей, которые перенести болезнь бессимптомно, чтобы оценить и контролировать реальный масштаб эпидемии.

Швейцарские ИФА-тесты La Roche имеют высокую специфичность (99.2%) и 100% чувствительность к коронавируса.

Благодаря масштабному тестированию можно выявить потенциальных доноров плазмы крови. Плазма тех, кто переболел, может быть использована для лечения тяжелобольных коронавирус.

А создание препаратов с такой плазмы является одним из наиболее перспективных направлений в разработке лекарств против коронавируса, и сейчас является глобальным трендом.

Тестирование будет осуществляться бесплатно, - отмечают в Порошенко. В первую очередь тестировать категории граждан, которые находятся в группе риска, в том числе медицинских работников и членов их семей, граждан с уязвимых категорий, потенциальных доноров плазмы крови. Такой подход позволит совместить борьбу против вируса с правом людей на труд.

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