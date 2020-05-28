ФБР начало расследование убийства полицейскими афроамериканца Флойда в Миннеаполисе

28 мая, 2020, 20:00

Федеральное бюро расследований и Офис прокурора США заявили о начале следствия из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Об этом сообщил американский телеканал CNN .

Министерство юстиции США сделало расследование обстоятельств смерти Флойда одним из главных приоритетов и поручило ведение этого дела опытным прокурорам и следователям ФБР.

В ходе расследования установят, нарушили ли полицейские федеральный закон при задержании Флойда. Если ФБР и прокуроры докажут, что полицейские действовали противозаконно - откроют уголовное дело.

Джордж Флойд умер во время жесткого задержания полицейскими в ночь на 28 мая. Во время задержания один из правоохранителей применил к Флойду удушающий прием, став ему коленом на шею, и не реагировал на просьбы задержанного прекратить.

Участники массовых беспорядков в городе Миннеаполисе (Миннесота, США) подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone.

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