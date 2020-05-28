Экс-президента "Укрстроя" отправили под арест: сумму залога увеличили до 100 млн грн

Об этом сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

В суде прокурор доказывал, что домашний арест несет ряд рисков: он не предполагает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил в качестве залога; есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста.

По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и назначить новый - 100 млн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80 (внесенных в 2019 году), а 30 млн. Таким образом Микитасю осталось оплатить еще 50 млн залога, чего он не сделал.

14 мая Высший анктикорупцийний суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрстроя" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .