Дожди, местами грозы, возможен град: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 29 мая
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Циклон определяет и еще будет определять погоду во многих областях Украины. Поскольку температура немного все-таки повысилась до дождей присоединятся местами грозы и местами, к сожалению, даже град. Температура воздуха будет колебаться, на западе она несколько снизится, на остальной территории ожидается где-то в пределах +16 ... + 19 ° C, в восточной части - выше + 20 ° C, может быть +20 ... + 25 ° C ", - сказала Диденко.
В Киев 29 мая ожидается влажная погода, периодические дожди, температура будет колебаться в пределах +17 ... + 18 ° C.
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