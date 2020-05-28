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Espreso.tvОбществоДожди, местами грозы, возможен град: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 29 мая

Дожди, местами грозы, возможен град: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Украине ожидается сырая погода с дождями, местами с грозами, возможен град

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Циклон определяет и еще будет определять погоду во многих областях Украины. Поскольку температура немного все-таки повысилась до дождей присоединятся местами грозы и местами, к сожалению, даже град. Температура воздуха будет колебаться, на западе она несколько снизится, на остальной территории ожидается где-то в пределах +16 ... + 19 ° C, в восточной части - выше + 20 ° C, может быть +20 ... + 25 ° C ", - сказала Диденко.

В Киев 29 мая ожидается влажная погода, периодические дожди, температура будет колебаться в пределах +17 ... + 18 ° C.

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