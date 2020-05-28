Детский омбудсмен назвал суррогатное материнство "рабством" и "торговлей детьми", а геев поставил в один ряд с насильниками

28 мая, 2020, 15:10

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству, а гомосексуальные пары поставил в один ряд с насильниками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кулеба считает, что суррогатное материнство направлено на удовлетворение клиента, который "по сути покупает дорогой товар - ребенка".

Омбудсмен сравнивает суррогатное материнство с рабством: "По сути это - эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок". "Реклама СМ, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливые семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи - фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", - считает уполномоченный президента по правам ребенка.