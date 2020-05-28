Детский омбудсмен назвал суррогатное материнство "рабством" и "торговлей детьми", а геев поставил в один ряд с насильниками
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кулеба считает, что суррогатное материнство направлено на удовлетворение клиента, который "по сути покупает дорогой товар - ребенка".
Омбудсмен сравнивает суррогатное материнство с рабством: "По сути это - эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок".
"Реклама СМ, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливые семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи - фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники", - считает уполномоченный президента по правам ребенка.
В качестве примера Кулеба привел один из договоров, который подписывает суррогатная мать. Он пишет, что женщина, которая подписывает такое соглашение, фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, обязана согласовывать все свои действия. Также она не имеет права на ребенка, которого родила.
"Согласно пункту 4.11 суррогатная мать должна вернуть все средства, потраченные на нее потенциальным родителям, если, по их требованию при отсутствии медицинских противопоказаний (которые выявляет эта же клиника), откажется от прерывания беременности", - говорит омбудсмен и считает, что "такой формат "передачи" ребенка превращает ребенка в объект договора, товар, за который платят ".
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