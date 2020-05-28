Дело Шеремета: полиция изменила маршруты подозреваемым для подтверждения своей версии - "Слидство.Инфо"

28 мая, 2020, 11:14

Следователи Нацполиции, которые расследуют убийство Павла Шеремета, изменили маршрут людей, которые подкладывали взрывчатку под авто, чтобы версия выглядела убедительной

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на текст новой подозрения.

"После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский обратили в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", - говорится в подозрении .

Зато журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.

По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил Антоненко. Хотя сам он это отрицает.

Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.

Ранее журналисты обнародовали видео с камер наблюдения, не показывала полиция. Из него видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской.

Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, было обнародовано именно тот маршрут, который показывали журналисты: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.

Ни журналисты, ни полиция ранее демонстрировали видео, подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара", как указано в тексте подозрения.