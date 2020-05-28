Дело Шеремета: полиция изменила маршруты подозреваемым для подтверждения своей версии - "Слидство.Инфо"
Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на текст новой подозрения.
"После этого Кузьменко и Антоненко оставили место парковки автомобиля Шеремета П. (...) в дальнейшем через дворы вернулись на ул. О. Гончара, где через переулок Чеховский обратили в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Гончара", - говорится в подозрении .
Зато журналисты продемонстрировали видео с камер наблюдения, подтверждающие, что маршрут подозреваемых не соответствует описанному в документе: они пошли дальше.
По мнению журналистов, полиция "сократила" маршрут для того, чтобы версия, что мужчина и женщина, которые подкладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета в ночь перед убийством, вернулись в дом на ул Гончара, 28Б. Там, по версии полиции, в то время жил Антоненко. Хотя сам он это отрицает.
Согласно ранее обнародованным и полицией, и журналистами данным, в ночь с 19 на 20 июля 2016 мужчина и женщина вышли из арки на улице Гончара в Киеве, прошли дворами к авто журналиста Шеремета, куда женщина прикрепила взрывчатку. Согласно видео с камер наблюдения, они покинули место преступления прилегающими улицами.
Ранее журналисты обнародовали видео с камер наблюдения, не показывала полиция. Из него видно, что последний раз пара появляется на видео на аллее на улице Бульварно-Кудрявской.
Во время брифинга в декабре, когда министр Арсен Аваков объявил о новых задержаниях по делу Шеремета, было обнародовано именно тот маршрут, который показывали журналисты: в последний раз пара появляется на улице Бульварно-Кудрявской.
Ни журналисты, ни полиция ранее демонстрировали видео, подтверждало бы, что подозреваемые "через дворы вернулись на ул. О. Гончара", как указано в тексте подозрения.
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