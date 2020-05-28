Boeing возобновила производство 737 MAX

28 мая, 2020, 12:33

Авиастроительный концерн Boeing решил возобновить производство самолетов 737 MAX, что было приостановлено после двух катастроф машин этой модели, в результате которых погибло 346 человек

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы постоянно совершенствуем нашу производственную систему и делаем ее еще сильнее ... Эти инициативы является следующим шагом в создании оптимальной среды для составления 737 MAX", - сказал вице-президент компании и генеральный менеджер программы 737 Уолт Одиши.

Как отметили в компании, во время временного прекращения производства механики и инженеры работали над усовершенствованием и стандартизацией рабочих пакетов на каждой позиции.

В корпорации утверждают, что программа 737 будет постепенно наращивать производство в этом году.

Ограничения на полеты лайнеров Boeing 737 Max были введены в марте 2019 после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Это нанесло ущерб авиационной отрасли в глобальных масштабах и усилило кризис для аэрокосмического производителя Соединенных Штатов.