Boeing возобновила производство 737 MAX
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Мы постоянно совершенствуем нашу производственную систему и делаем ее еще сильнее ... Эти инициативы является следующим шагом в создании оптимальной среды для составления 737 MAX", - сказал вице-президент компании и генеральный менеджер программы 737 Уолт Одиши.
Как отметили в компании, во время временного прекращения производства механики и инженеры работали над усовершенствованием и стандартизацией рабочих пакетов на каждой позиции.
В корпорации утверждают, что программа 737 будет постепенно наращивать производство в этом году.
Ограничения на полеты лайнеров Boeing 737 Max были введены в марте 2019 после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Это нанесло ущерб авиационной отрасли в глобальных масштабах и усилило кризис для аэрокосмического производителя Соединенных Штатов.
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