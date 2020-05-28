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Espreso.tvОбществоБаза данных похищенных номеров и документов украинцев до сих пор продает информацию, - Киберальянс

База данных похищенных номеров и документов украинцев до сих пор продает информацию, - Киберальянс

"UA Baza Bot" в Telegram до сих пор работает и предлагает безлимит в год к фото, телефонам и документам украинцев за $100

Об этом сообщил представитель "Украинскойго Киберальянса" Александр Галущенко в Facebook.

"Ничего не изменилось: никого не нашли, никого не наказали. Боты продолжают работать", - отметил он и обнародовал скриншот с Telegram-канала, продающего украденную информацию украинцев.

"При оплате доступа за $100 вместо ста запросов вы получаете безлимит на год с момента активации", - говорится в предложении хакеров.

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В Базе насчитывается 148 млн телефонов с ФИО владельцев, информация об авто украинцев за 2013-2020 год, почти три миллиона учетных записей соцсетей, паспорта, прописки и другие документы.

Напомним, 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию

 

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