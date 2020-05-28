База данных похищенных номеров и документов украинцев до сих пор продает информацию, - Киберальянс
Об этом сообщил представитель "Украинскойго Киберальянса" Александр Галущенко в Facebook.
"Ничего не изменилось: никого не нашли, никого не наказали. Боты продолжают работать", - отметил он и обнародовал скриншот с Telegram-канала, продающего украденную информацию украинцев.
"При оплате доступа за $100 вместо ста запросов вы получаете безлимит на год с момента активации", - говорится в предложении хакеров.
Читайте также: 5 млн фото, номера, документы и пароли: в приложении "Дия" опровергли причастность к сливу информации
В Базе насчитывается 148 млн телефонов с ФИО владельцев, информация об авто украинцев за 2013-2020 год, почти три миллиона учетных записей соцсетей, паспорта, прописки и другие документы.
Напомним, 12 мая в полиции отрапортовали о приостановке работы ресурса. Позже Telegram канал возобновил работу, заявив, что не справился с наплывом желающих проверить информацию
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-