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Espreso.tvОбщество336 миллионов причин сыграть в Мега Миллионы в эту пятницу

336 миллионов причин сыграть в Мега Миллионы в эту пятницу

$336 миллионов. Именно такую сумму может получить счастливый игрок, которому удастся выиграть джекпот ближайшего тиража знаменитой американской лотереи Мега Миллионы. Игроки из Украины могут принять участие в розыгрыше наравне с любителями лото со всего мира

Крупнейший лотерейный приз планеты

После того, как очередной тираж не выявил победителя, в ближайшую пятницу, 29 мая 2020, американское лото Мега Миллионы (MegaMillions) разыграет джекпот в $336 млн. Это самый крупный из разыгрывающихся на данный момент лотерейных призов.

Играть и выигрывать из Украины

Билеты Мега Миллионов продаются только на территории США, но это – не проблема! Сайт theLotter открывает игрокам из Украины и других стран мира возможность участвовать в этом захватывающем лото онлайн! Процесс игры схож с игрой с обычным билетом – после того, как вы зайдете на страницу лотереи на сайте, вам будет предложено выбрать 5 основных номеров от 1 до 70 и 1 дополнительный номер от 1 до 25 (вы также сможете использовать случайно сгенерированные числа). Затем вам понадобиться зарегистрироваться на сайте и добавить платежное средство. Весь процесс отнимет всего несколько минут вашего времени.

Что происходит дальше

После того как вы отправите ваш заказ, проживающий в США работник theLotter– ведущего сервиса доставки лотерейных билетов – купит билет с выбранными вами номерами. Вы сможете в любой момент посмотреть скан-копию вашего билета в вашем счете на сайте. Все выигранные вами призы будут выплачены целиком и полностью. Доход theLotterсостоит из небольшой надбавки к цене билета, которую вы платите при оформлении вашего заказа.

Выигрывайте больше с опцией «Megaplier»

Мега Миллионы – это не только огромные джекпоты. Вы можете выиграть по-крупному даже если вам не удалось угадать все выпавшие в тираже номера. Например, второй приз лотереи составляет $1 млн, но он может стать в несколько раз больше, если вы отметите на своем билете клетку «Megaplier». Что же это за волшебное поле? «Megaplier» – это мультипликатор, способный увеличить ваши выигрыши во второстепенных категориях в 2-5 раз. Например, 10 марта этого года, игроку из Флориды удалось угадать 5 из 6 выпавших в тираже номеров. Обычно, это бы принесло ему $1 млн, но, благодаря своевременно отмеченному полю «Megaplier», его или ее приз составил $5 млн! Неплохой возврат за небольшую добавку к цене билета!

Выигрывайте огромные призы американских лотерей из любой страны

Сайт theLotter, позволяющий игрокам со всего мира участвовать в крупнейших тиражах планеты, вот-вот отметит свое двадцатилетие. За время его существования игроки сервиса выиграли призы на приблизительно $100 млн. Крупнейший выигрыш принадлежит Ауре Д. из Панамы, которой удалось сорвать 30-миллионный джекпот FloridaLottoв июле 2017 года. Последним, на данный момент, крупным победителем является Л. О. из Эквадора, выигравший 1 января 2020 $50.000 в другой знаменитой американской лотерее – Пауэрбол. Удача улыбалась и игрокам сайта из Украины. В 2017 году Наталия выиграла второй приз Пауэрбол в $1 млн.

Не упустите свой шанс стать мультимиллионером!

Джекпот Мега Миллионов перешел уже 29 раз подряд, что практически гарантирует то, что совсем скоро кому-то удастся сорвать огромный куш – рекордная безвыигрышная серия лотереи составляет 35 тиражей. У вас тоже есть шанс выиграть эту невероятную сумму! Но вы никогда не сможете этого сделать, не купив билет. Заходите на сайт theLotter и забронируйте свое место в тираже, который пройдет в пятницу, 29 мая 2020!

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