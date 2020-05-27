Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

27 мая, 2020, 15:46

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - сказал он Алиеву во время телефонного разговора.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - сказал президент.

Он выразил надежду на восстановление активного двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном после карантина.