Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - сказал он Алиеву во время телефонного разговора.
Зеленский также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.
"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - сказал президент.
Он выразил надежду на восстановление активного двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном после карантина.
- Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) была создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Названия стран-участниц обусловили выбранную для ее обозначения аббревиатуру. В этом году в ГУАМ председательствует Азербайджанская Республика.
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