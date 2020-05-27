 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "вдохнуть новую жизнь" в организацию ГУАМ - региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - сказал он Алиеву во время телефонного разговора.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь общим весом более 23 тонн, которая была доставлена в Киев 21 мая 2020 года.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - сказал президент.

Он выразил надежду на восстановление активного двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном после карантина.

  • Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) была создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Названия стран-участниц обусловили выбранную для ее обозначения аббревиатуру. В этом году в ГУАМ председательствует Азербайджанская Республика.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать