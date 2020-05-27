Зеленский должен лично извиниться перед директором музея Гончара и журналистами, - Герасимов о штурме спецназа ГБР

27 мая, 2020, 15:43

Соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать нарушать закон и лично извиниться перед директором музея и журналистами

Об этом он заявил во время брифинга под стенами музея Гончара, передает Еспресо.TV.

"Это был позорный день украинской правоохранительной системы, позорный день лично господина Зеленского. Возможно, еще есть шанс исправить. Для этого, что первое надо сделать - лично господину Зеленскому извиниться перед директором музея. Лично извиниться перед журналистами, которых вчера побили. И перестать нарушать закон", - отметил Герасимов.

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