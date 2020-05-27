Зеленский должен лично извиниться перед директором музея Гончара и журналистами, - Герасимов о штурме спецназа ГБР
27 мая, 2020, 15:43
Соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать нарушать закон и лично извиниться перед директором музея и журналистами
Об этом он заявил во время брифинга под стенами музея Гончара, передает Еспресо.TV.
"Это был позорный день украинской правоохранительной системы, позорный день лично господина Зеленского. Возможно, еще есть шанс исправить. Для этого, что первое надо сделать - лично господину Зеленскому извиниться перед директором музея. Лично извиниться перед журналистами, которых вчера побили. И перестать нарушать закон", - отметил Герасимов.
- Напомним, сегодня, 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара презентовал для прессы картины вместе с налоговыми декларациями, которые доказывают их подлинность и законность перевозки этих картин через границу и их покупку.
- Спецназ ГБР заблокировал вход в музей имени Гончара и требовал от директора учреждения без постановления суда зайти в зал с картинами, которые представил пятый президент Петр Порошенко.
- После штурма музея Ивана Гончара, где раньше пятый президент Петр Порошенко представил коллекцию картин, спецназ ГБР ворвался в помещение .
- В ГБР заявили, что силовые методы не применялись .
- Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ИКОМ) считает недопустимыми действия представителей Государственного бюро расследований, имевших место 26 мая в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".
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