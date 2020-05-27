Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: адвокат потерпевшей заявил, что могут быть новые подозреваемые

27 мая, 2020, 21:18

Адвокат изнасилованной полицейскими в Кагарлыке Евгений Мельниченко заявил, что в деле могут впоследствии фигурировать новые подозреваемые, ведь в отделении были и другие работники, также подозреваемым может быть односельчанин, который привез потерпевшую

Об этом адвокат рассказал в эфире 24tv.ua.

Адвокат изнасилованной полицейскими в Кагарлыке заметил, что со временем в деле могут фигурировать новые подозреваемые.

Он отметил, что подозреваемым может быть и односельчанин, который и привез потерпевшую в отделение полиции.

"Я не исключаю, что будут еще причастные лица. Тот сосед, односельчанин, который привез туда потерпевшую, дружит с одним из подозреваемых. Я думаю, он понимал, что делает", - сказал Мельниченко.

Адвокат также отметил, что очередная часть полиции работает круглосуточно, а, следовательно, там были и другие работники. Именно поэтому есть вероятность, что могли быть свидетели совершения преступления.

"Если установят, что кто-то слышал, видел и ничего не сделал - это также является соучастием. Квалификацию этому будет предоставлять прокурор, а я буду следить, чтобы это было в соответствии с законом", - добавил Мельниченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb