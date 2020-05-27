Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: адвокат потерпевшей заявил, что могут быть новые подозреваемые
Об этом адвокат рассказал в эфире 24tv.ua.
Адвокат изнасилованной полицейскими в Кагарлыке заметил, что со временем в деле могут фигурировать новые подозреваемые.
Он отметил, что подозреваемым может быть и односельчанин, который и привез потерпевшую в отделение полиции.
"Я не исключаю, что будут еще причастные лица. Тот сосед, односельчанин, который привез туда потерпевшую, дружит с одним из подозреваемых. Я думаю, он понимал, что делает", - сказал Мельниченко.
Адвокат также отметил, что очередная часть полиции работает круглосуточно, а, следовательно, там были и другие работники. Именно поэтому есть вероятность, что могли быть свидетели совершения преступления.
"Если установят, что кто-то слышал, видел и ничего не сделал - это также является соучастием. Квалификацию этому будет предоставлять прокурор, а я буду следить, чтобы это было в соответствии с законом", - добавил Мельниченко.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлык Киевской области , подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.
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