Из-за семейных ценностей Укрзализныця уволила директора по развитию бизнеса
27 мая, 2020, 10:38
АО "Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Facebook.
"Правление Укрзализныци считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что в настоящее время Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении компании.
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором похожий на Рязанцева человек бьет женщину.
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