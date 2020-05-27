Из-за семейных ценностей Укрзализныця уволила директора по развитию бизнеса

27 мая, 2020, 10:38

АО "Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Правление Укрзализныци считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что в настоящее время Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении компании.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором похожий на Рязанцева человек бьет женщину.