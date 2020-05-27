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Espreso.tvОбществоВспышка коронавируса на фабрике в Торчине: владельцы предприятия рассказали о состоянии заболевших

Вспышка коронавируса на фабрике в Торчине: владельцы предприятия рассказали о состоянии заболевших


фото: reuters
Компания Nestlé, на фабрике которой в Волынской области произошла вспышка коронавируса, сообщила, что все заболевшие чувствуют себя хорошо, трое из них уже выздоровели

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы подтверждаем, что получили положительные результаты тестов на коронавирус COVID-19 для 8 наших сотрудников в Волынской области. Мы постоянно следим за их состоянием здоровья. Трое работников уже выздоровели, состояние пятерых сотрудников, которые проходят лечение дома или в больнице, стабильно и они хорошо себя чувствуют, что подтверждено врачами ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что приняли меры безопасности, проверив состояние здоровья контактных лиц, а также провели дезинфекцию помещений.

"Мы также немедленно проверили и постоянно контролируем состояние здоровья коллег, которые контактировали с этими сотрудниками, и приняли необходимые профилактические меры. С момента последнего рабочего дня этих работников была проведена процедура полной фумигации и дезинфекции помещений. Мы придерживаемся всех государственных и международных протоколов в отношении действий в таких случаях ", - сообщили в компании.

  • Напомним, ранее в Волынской облгосадминистрации сообщили о вспышке коронавируса на предприятии "Волыньхолдинг" в поселке Торчин Луцкого района.
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