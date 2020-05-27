Все участники и инструкторы на ВНО будут обеспечены масками, - руководитель МОН

27 мая, 2020, 17:43

Во время проведения внешнего независимого оценивания будут соблюдены все противоэпидемические мероприятия

Об этом сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге после заседания правительства, сообщает Укринформ.

"Карантин ослаблен, но мы будем придерживаться всех противоэпидемических мероприятий. Во время тестирования все участники и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты тестирования - антисептиками и дезинфекторами. Помещения будут продезинфицированы, условия проведения и требования к условиям проведения ВНО утверждены главным государственным санитарным врачом", - отметила Мандзий.

Она напомнила, что утвержден график ВНО. "Основная сессия состоится с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля. Дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа. Результаты дополнительной сессии будут до 14 августа", - сказала и.о. министра образования и науки.

Мандзий отметила, что "до 9 июня продолжается регистрация на дополнительную сессию для всех, кто по объективным причинам не смогли сделать это с 3 февраля до 24 марта".

"Все пункты проведения ВНО должны быть безопасными и комфортными как для участников, так и для педагогических, инструкторов", - добавила чиновник.

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