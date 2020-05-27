Восьмикратная олимпийская чемпионка в 40 лет объявила о возобновлении карьеры
Об этом сообщила команда "Рагде Эйендом" в Instagram.
"Она вернулась", - заявили в команде норвежских лыжников Андерса и Йоргена Аукландив.
Марит Бьорген отметила, что будет выступать на марафонских дистанциях.
"Я два года была вне игры, так что мне не хватало какой-то цели, к которой я бы стремилась. Мне нужно начинать аккуратно. У меня есть амбиции, по меньшей мере, получить мой первый стартовый номер в марафонах, а что будет дальше, посмотрим", - рассказала норвежка.
Марит Бьорген будет тренироваться вместе с другой норвежской лыжницей Терезой Йохауг, которая также намерена пробежать несколько марафонов следующей зимой.
Марит Бьорген является восьмикратным олимпийской чемпионкой и 18-кратной чемпионкой мира. Она объявила о завершении карьеры в 2018 году.
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