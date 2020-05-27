В Южной Корее - наибольший суточный прирост COVID-19 за последние месяцы
Об этом сообщает Yonhap News.
"По данным корейских центров контроля и профилактики заболеваний (KCDC), в стране зафиксировано 40 новых случаев, включая 37 локальных инфекций. Это наибольший суточный прирост за 2 последних месяца. Общее количество больных коронавирусом составляет 11 265", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 257 случаев инфицирования связаны с клубами Itaewon.
Первые случаи заражения в ночных клубах Южной Кореи зафиксированы 9 мая. Тогда власть собрала данные кредитных карт и номера телефонов, чтобы отслеживать больных.
Всего по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились более 5,7 млн человек.
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