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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее - наибольший суточный прирост COVID-19 за последние месяцы

В Южной Корее - наибольший суточный прирост COVID-19 за последние месяцы

В Южной Корее зафиксирован наибольший суточный прирост COVID-19 за 49 дней - 40 случаев заболеваний

Об этом сообщает Yonhap News.

"По данным корейских центров контроля и профилактики заболеваний (KCDC), в стране зафиксировано 40 новых случаев, включая 37 локальных инфекций. Это наибольший суточный прирост за 2 последних месяца. Общее количество больных коронавирусом составляет 11 265", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 257 случаев инфицирования связаны с клубами Itaewon.

Первые случаи заражения в ночных клубах Южной Кореи зафиксированы 9 мая. Тогда власть собрала данные кредитных карт и номера телефонов, чтобы отслеживать больных.

Всего по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились более 5,7 млн человек.

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