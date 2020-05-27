В ВСУ - третья смерть от коронавируса, - Медсилы
Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.
Из-за COVID-19 25 мая умер работник ВСУ на Львовщине.
Он болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области, где ему был выполнен экспресс-тест для выявления COVID-19. Тест показал отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая при отсутствии динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено ПЦР-тестирование, по результатам которого подтверждено заболевание COVID-19 посмертно.
По состоянию 27 мая в ВСУ болеет 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.
На изоляции находятся 287 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано еще три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
В учреждениях здравоохранения двое военнослужащих. Еще один военнослужащий находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Сейчас в ВСУ на учете 162 человека, болеет - 57 человек, выписаны - 102 человека, летальных - 3 случая.
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