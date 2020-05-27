В Украину спецрейсом из Кипра вернулось 115 граждан

27 мая, 2020, 11:55

Спецрейсом авиакомпании SkyUp из Кипра в Украину вернулось 115 соотечественников, 44 из них были эвакуированы из оккупированной территории Кипра - так называемой Турецкой Республики Северного Кипра

Об этом сообщает "Укринформ".

"26 мая состоялся шестой эвакуационный спецрейс с Кипра. На борту 115 граждан Украины... Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Кипр, при содействии специального представителя Генерального секретаря ООН Элизабет Спехар и компетентных органов Кипра, удалось также эвакуировать 44 украинца из оккупированной территории Кипра - так называемой Турецкой Республики Северного Кипра", - говорится в сообщении Посольства Украины в Республике Кипр.

Диппредставительство поблагодарило авиакомпании SkyUp за совместную плодотворную работу и отметило, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации Украины.

В Посольстве проинформировали, что в целом с Кипра эвакуированы 672 граждан Украины.

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