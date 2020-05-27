В Украину спецрейсом из Кипра вернулось 115 граждан
Об этом сообщает "Укринформ".
"26 мая состоялся шестой эвакуационный спецрейс с Кипра. На борту 115 граждан Украины... Благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Кипр, при содействии специального представителя Генерального секретаря ООН Элизабет Спехар и компетентных органов Кипра, удалось также эвакуировать 44 украинца из оккупированной территории Кипра - так называемой Турецкой Республики Северного Кипра", - говорится в сообщении Посольства Украины в Республике Кипр.
Диппредставительство поблагодарило авиакомпании SkyUp за совместную плодотворную работу и отметило, что все пассажиры пройдут самоизоляцию с помощью специального электронного приложения "Дій вдома" Министерства цифровой трансформации Украины.
В Посольстве проинформировали, что в целом с Кипра эвакуированы 672 граждан Украины.
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