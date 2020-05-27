В Украине за решеткой находятся 149 ветеранов войны, - Минюст

27 мая, 2020, 17:47

В Министерстве юстиции сообщают, что сейчас в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек-ветеранов войны

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая во время встречи с заместителем министра по делам ветеранов Алексеем Ильяшенко, передает пресс-служба Минюста.

"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек-ветеранов войны. Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий ", - отметила Высоцкая.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили права осужденных, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также вопрос о создании совместного приказа о взаимодействии Департаменту по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

Отмечается, что в результате встречи стороны договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, отбывающих наказание и являющимися ветеранами войны (участники боевых действий).

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