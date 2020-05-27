В Украине 28 мая ожидаются сильные дожди и грозы: объявлен желтый уровень опасности

27 мая, 2020, 15:43

В четверг, 28 мая, по всей территории Украины пройдут значительные дожди, местами грозы, поэтому синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр.

"28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Днем 28 мая в столице и Киевской области синоптики также прогнозируют значительный дождь (и уровень опасности).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .