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Espreso.tvОбществоВ Украине 28 мая ожидаются сильные дожди и грозы: объявлен желтый уровень опасности

В Украине 28 мая ожидаются сильные дожди и грозы: объявлен желтый уровень опасности

В четверг, 28 мая, по всей территории Украины пройдут значительные дожди, местами грозы, поэтому синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр.

"28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях значительные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Днем 28 мая в столице и Киевской области синоптики также прогнозируют значительный дождь (и уровень опасности).

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