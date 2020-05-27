В правительстве работают над новой концепцией оплаты труда учителям, - Мандзий

27 мая, 2020, 14:47

И.о. министра образования Любомира Мандзий заявила, что сейчас в правительстве разрабатывают новую концепцию оплаты труда педагогических работников

Об этом она заявила на брифинге после заседания правительства, передает Еспресо.TV.

И.о. министра образования отметила, что на 2020 год предусмотрено установление дополнительных доплат учителям.

"В бюджете 2020 предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - подчеркнула Мандзий.

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