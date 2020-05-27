В Одесской области мужчина погиб из-за взрыва снаряда в сарае

27 мая, 2020, 22:10

В селе Выгода Беляевского района Одесской области из-за взрыва снаряда времен Второй мировой войны погиб человек

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Взрыв произошел в сарае, расположенном во дворе частного жилого дома погибшего. Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны.

Погибший, 1973 года рождения, - владелец указанной хозяйственной постройки.

"По имеющейся информации, он был так называемым черным копателем, то есть увлекался поисками старинного оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию", - говорится в сообщении. Работы на месте происшествия продолжаются.