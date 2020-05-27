В Одесской области мужчина погиб из-за взрыва снаряда в сарае
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Взрыв произошел в сарае, расположенном во дворе частного жилого дома погибшего. Предварительно установлено, что взорвался снаряд Второй мировой войны.
Погибший, 1973 года рождения, - владелец указанной хозяйственной постройки.
"По имеющейся информации, он был так называемым черным копателем, то есть увлекался поисками старинного оружия и взрывчатки. Сейчас полицейские достали из-под руин еще несколько снарядов, мин и боеприпасов. Принимаются меры по их обезвреживанию", - говорится в сообщении. Работы на месте происшествия продолжаются.
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