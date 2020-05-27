В Николаеве летом можно будет отдыхать на четырех пляжах, - горсовет
Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.
"27 мая во время заседания исполнительного комитета городского совета определили места массового отдыха на водных объектах этим летом. В этом году предлагается утвердить их четыре. Пляж "Стрелка" в парке "Победы", пляж "Прибой", по ул. Веселиновской, 1/1 в Варваровке, пляж "Чайка" между ул. Новостроительная и ул. Ольшанцев, это Корабельный район. Кроме того, в этот перечень внесена береговая зона по ул. Лазурной и на Намыве ", - сообщил начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя.
По его словам, на этой неделе будет завершено обследование и очистка дна пляжей "Прибой" и "Стрелка". С 1 июня аналогичные меры будут проводить на пляже "Чайка" и на Намыве.
Что касается качества речной воды, то еженедельно лабораторным центром отбираются пробы. На сегодня данные по качеству речной воды соответствуют нормам.
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