В Николаеве летом можно будет отдыхать на четырех пляжах, - горсовет

27 мая, 2020, 14:15

В Николаеве определены официальные места отдыха у воды этим летом - пока их всего четыре

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

"27 мая во время заседания исполнительного комитета городского совета определили места массового отдыха на водных объектах этим летом. В этом году предлагается утвердить их четыре. Пляж "Стрелка" в парке "Победы", пляж "Прибой", по ул. Веселиновской, 1/1 в Варваровке, пляж "Чайка" между ул. Новостроительная и ул. Ольшанцев, это Корабельный район. Кроме того, в этот перечень внесена береговая зона по ул. Лазурной и на Намыве ", - сообщил начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя.

По его словам, на этой неделе будет завершено обследование и очистка дна пляжей "Прибой" и "Стрелка". С 1 июня аналогичные меры будут проводить на пляже "Чайка" и на Намыве.

Что касается качества речной воды, то еженедельно лабораторным центром отбираются пробы. На сегодня данные по качеству речной воды соответствуют нормам.

Предлагается также утвердить перечень мест для занятий водными видами спорта. Сейчас в Николаеве есть 7 спортивных школ, деятельность которых связана с пребыванием детей на воде.