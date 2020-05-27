В Киеве суд снова арестовал незаконное строительство "высотки Билозир"

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов в Facebook.

"Сегодня суд в очередной раз, арестовал незаконное строительство Оксаны Билозир на ул. Мирной, 2/1. На заседании было очень интересно", - написал он.

По словам Бахматова, сторона обвинения предоставила все доказательства нарушения ГУО: и по целевому назначению (на участке разрешена только усадебная застройка), и об ограничении в 4 этажа, и о необходимости утверждения проекта в Департаменте культуры и Минкульте, и об игнорировании обсуждения проекта на общественных слушаниях и тому подобное.

При этом представитель застройщика "спокойно и четко объяснял, что нарушений этажности нет", потому что здание имеет не 12 этажей, а четыре. Мол, все, что выше - это антресоли.

Также, по словам Бахматова, представитель застройщика просил не накладывать арест на здание, потому что это будет отпугивать потенциальных инвесторов.

Советник мэра Киева отметил, что сейчас на сайтах по продаже недвижимости в незаконной высотке продают квартиры уже на 10-м этаже с бассейном на 11-м.

Суд прислушался к обвинению и арестовал застройку, запретив проводить там любые работы.

Бахматов предположил, что застройщик будет вновь обжаловать арест, но заверил, что будет следить за этим и идти только вперед.

В феврале СМИ сообщили, что возле Житнего рынка на киевском Подоле на участке, который принадлежит народному депутату и экс-министру культуры Оксане Билозир, с нарушениями законодательства строится многоэтажный жилой дом.

4 мая суд отменил арест незавершенного строительства многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.

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