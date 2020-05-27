В Харькове полицейские стреляли по колесам авто вероятных наркоторговцев

27 мая, 2020, 18:23

В Харькове полицейские применили табельное огнестрельное оружие по колесам автомобиля вероятных продавцов наркотиков

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Во время патрулирования Немышлянского района города сотрудники подразделения "Восток" получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле ВАЗ-2108 распространяют наркотические средства, раскладывая закладки. Полицейские обнаружили и остановили указанный в ориентировке автомобиль на улице Хуторянской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля совершил наезд на одного из полицейских. Поэтому на основании ст. 46 Закона "О Национальной полиции" полицейские применили табельное огнестрельное оружие, осуществив несколько выстрелов по колесам транспортного средства правонарушителей.

Работник полиции в результате наезда получил травмы руки и ноги, 33-летний водитель автомобиля - огнестрельное ранение ягодицы. Оба доставлены в больницу.

Сообщается, что в автомобиле находился также 31-летний мужчина. Сейчас его опрашивают правоохранители.

Как выяснилось, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности: один за совершение наркопреступлений, другой - за кражи.

На месте работает следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

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