В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут следить за соблюдением карантина
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.
"В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут осуществлять контроль за соблюдением субъектами хозяйствования карантинных мероприятий, предусмотренных постановлениями Кабинета министров Украины от 11.03.2020 г. №211 и от 20.05.2020 г. №392 и противоэпидемических требований, установленных главным государственным санитарным врачом Украины. В состав мобильных групп войдут представители департамента развития городского совета, управление контроля за благоустройством города, Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области, Черновицкого городского управления Главного управления Госпотребслужбы в Черновицкой области и Черновицкого городского отдела управления ГСЧС Украины в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.
Департамента развития городского совета поручено координировать работу мобильных групп и еженедельно информировать Управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации о результатах работы.
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