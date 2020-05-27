В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут следить за соблюдением карантина

27 мая, 2020, 18:04

В Черновцах создадут мобильные группы из представителей городского совета, полиции, Госпотребслужбы и ГСЧС, которые будут контролировать соблюдение карантинных требований

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

"В Черновцах создадут мобильные группы, которые будут осуществлять контроль за соблюдением субъектами хозяйствования карантинных мероприятий, предусмотренных постановлениями Кабинета министров Украины от 11.03.2020 г. №211 и от 20.05.2020 г. №392 и противоэпидемических требований, установленных главным государственным санитарным врачом Украины. В состав мобильных групп войдут представители департамента развития городского совета, управление контроля за благоустройством города, Черновицкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области, Черновицкого городского управления Главного управления Госпотребслужбы в Черновицкой области и Черновицкого городского отдела управления ГСЧС Украины в Черновицкой области ", - говорится в сообщении.

Департамента развития городского совета поручено координировать работу мобильных групп и еженедельно информировать Управление гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации о результатах работы.

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