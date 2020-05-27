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Espreso.tvСпортУсик пренебрежительно высказался о самом сильном качестве Чисоры

Усик пренебрежительно высказался о самом сильном качестве Чисоры


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик заявил, что мощный удар не спасет британского тяжеловеса Дерека Чисору от поражения

Об этом сообщает Sky Sports.

По словам Усика, нокаутирующий удар не спасет Чисору от поражения, поскольку британцу еще необходимо будет попасть в цель.

"Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сначала должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты сначала попробуй попасть в меня. Чисору я видел в ринге, когда я еще был любителем. Я видел его бои с Кличко с Хэем. Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них ", - сказал Усик.

Александр Усик и Дерек Чисора должны біли встретиться в мае, однако поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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