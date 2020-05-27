Усик пренебрежительно высказался о самом сильном качестве Чисоры
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам Усика, нокаутирующий удар не спасет Чисору от поражения, поскольку британцу еще необходимо будет попасть в цель.
"Если ты хочешь попасть в цель, то ты ее сначала должен увидеть. Соперник может выбрасывать любое количество ударов, но ты сначала попробуй попасть в меня. Чисору я видел в ринге, когда я еще был любителем. Я видел его бои с Кличко с Хэем. Тогда мне казалось, что все эти большие ребята очень далеко, а сейчас я готовлюсь выйти в ринг против одного из них ", - сказал Усик.
Александр Усик и Дерек Чисора должны біли встретиться в мае, однако поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 26 апреля Дерек Чисора заявил, что собрался перед поединком с Александром Усиком посетить в России тренировочный лагерь Александра Поветкина.
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