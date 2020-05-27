Укрзализныця создаст отдельную компанию для управления вокзалами
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики Антон Саболевский, передает пресс-служба УЗ.
Такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами и повышения эффективности работы.
"К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности и впоследствии получения прибыли. Достичь этого планируется, в частности, путем развития коммерческих площадей", - сказал он.
Реорганизовать вокзальное хозяйство планируют в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания"
На втором этапе будут переданы вокзалы I-III классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов. Так планируют централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
Саболевський говорит, что подобную систему позаимствовали у Deutsche Bahn. Всего на балансе УЗ 106 вокзалов.
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