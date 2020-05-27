Украинский боксер показал необычную тренировку с молотом и шиной
27 мая, 2020, 11:15
Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик выложил в сеть видео тренировки с молотом и автомобильной шиной
Ролик Гвоздик обнародовал в Instagram.
На видео боксер стучит молотом по огромной шине.
Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он потерял титул в октябре 2019 г. из-за поражения от обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) россиянина Артура Бетербиева.
- Напомним, 24 мая стало известно, что Александр Гвоздик может провести бой против чемпиона мира WBA Дмитрия Бивола из России.
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