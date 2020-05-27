Украинский боксер показал необычную тренировку с молотом и шиной

27 мая, 2020, 11:15

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик выложил в сеть видео тренировки с молотом и автомобильной шиной

Ролик Гвоздик обнародовал в Instagram.

На видео боксер стучит молотом по огромной шине.

Александр Гвоздик является бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он потерял титул в октябре 2019 г. из-за поражения от обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, 24 мая стало известно, что Александр Гвоздик может провести бой против чемпиона мира WBA Дмитрия Бивола из России.

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