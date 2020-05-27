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Espreso.tvОбществоУкраинские активисты в Германии напомнили политикам о необходимости признать Голодомор геноцидом

Украинские активисты в Германии напомнили политикам о необходимости признать Голодомор геноцидом

Украинские и немецкие активисты напомнили политикам ФРГ о необходимости признания Голодомора геноцидом

Об этом сообщает Укринформ .

"Мы написали письмо каждому члену петиционного комитета о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Его подписали 137 украинцев и немцев, которые также поддержали нашу инициативу", - сообщила одна из инициаторов акции Любовь Покотило.

Письмо отправлено всем членам петиционного комитета немецкого парламента, а также четырем чиновникам, которые вовлечены в этот вопрос. В послание вложена брошюра Украинского Института национальной памяти, в которой рассказывается о Голодоморе на немецком.

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