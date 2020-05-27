Украина попала в топ-30 технологических стран мира

27 мая, 2020, 18:56

Украина вошла в топ-30 технологических стран мира согласно исследованию Startup Ecosystem Rankings 2020

Об этом сообщает организация TechUkraine в Facebook.

"Украина поднялась на 30 место, а Киев стал европейским хабом согласно исследованиям Startup Ecosystem Rankings 2020, сделанным организацией StartupBlink!" - говорится в сообщении.

В TechUkraine объяснили, что Украина поднялась на две ступеньки с прошлого года, до 29 позиции среди стран мира. А Киев в нынешнем рейтинге занял 32 место среди технологических столиц.

Startup Ecosystem Rankings - ежегодное исследование, которое определяет страны и города по нескольким критериям: производительность, инвестиции, исследования рынка, уровень коммуникации и тому подобное.

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