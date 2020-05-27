Украина должна войти в топ-30 рейтинга Doing Business по администрированию налогов

27 мая, 2020, 15:47

Премьер-министр Денис Шмыгаль ставит целью вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т.н." регуляторную гильотину ", - отметил Шмыгаль.

"Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально работ в микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель - топ-30 в рейтинге Doing Business ", - добавил Шмыгаль.