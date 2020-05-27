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Espreso.tvОбществоТреть малого бизнеса потеряла более 50% доходов на карантине, - опрос

Треть малого бизнеса потеряла более 50% доходов на карантине, - опрос


фото: ukrinform
За время действия карантина треть малых предпринимателей в Украине потеряли 50-75% своих доходов. Также предприятия сообщают о значительном росте задолженности

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющего микро- и малых предпринимателей.

По данным опроса, еще 44% малых предпринимателей получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. И только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Чтобы достичь докарантинных темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% - два и более года, 19% - около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

Половине компаний (48%) удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Кроме гибкости в работе, это еще и способ сократить расходы на аренду офиса.

Опрос проводился в период с 15 по 21 мая 2020 года. В нем приняли участие 111 участников - представителей малого и среднего бизнеса.

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