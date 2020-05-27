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Espreso.tvОбществоСвященника УПЦ МП в Одессе оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение карантина

Священника УПЦ МП в Одессе оштрафовали на 34 тыс. грн за нарушение карантина


фото: reuters
Ивано-Франковский горсуд оштрафовал священника Украинской православной церкви Московского патриархата на 34 тысячи гривен за то, что провел литургию, нарушая карантин

Об этом говорится в постановлении суда.

Богослужение состоялось 21 апреля. Тогда на священника правоохранители составили админпротокол. Он "провел массовые религиозные мероприятия без обеспечения участников средствами индивидуальной защиты и несоблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий".

Священнослужитель свою вину признал. В письменных объяснениях он указал, что на литургии собрались 20 прихожан, из них 6-8 находились в храме, а остальные на его территории. Во время крестного хода около половины из прихожан были без масок. Также во время освящения люди не соблюдали правила карантина.

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