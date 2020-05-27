Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, оккупанты потеряли двух боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного захватчики обстреливали позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.
По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.
Возле Пищевика и дважды у Марьинки российские террористы вечером стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
26 мая в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.
Объединенные силы ответили оккупантам на обстрелы прицельным огнем. По данным разведки, 26 мая украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.
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