Сутки в зоне ООС: один украинский военный погиб, оккупанты потеряли двух боевиков

27 мая, 2020, 07:16

Во вторник, 26 мая, российские войска на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного захватчики обстреливали позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.

По окрестностям Новомихайловки и Новотроицкого оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы.

Возле Пищевика и дважды у Марьинки российские террористы вечером стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

26 мая в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

Объединенные силы ответили оккупантам на обстрелы прицельным огнем. По данным разведки, 26 мая украинские военные уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

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