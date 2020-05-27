Суд признал противоправным заявление Вятровича по дивизии СС "Галичина", тот отреагировал
Об этом сообщает издание Решетки.
Сообщается, что суд частично удовлетворил иск главы издательства "Сакцент Плюс" Натальи Мясниковой.
Она просила признать незаконным ответ Вятровича на запрос пророссийского издание "Страна.юа" в 2017 году. В нем он отметил, что символика СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенного в Украине.
Мясникова отмечает, что дивизия была частью войск Ваффен-СС, которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.
Суд постановил, что заявление Вятровича было противоправным и обязал Институт "воздержаться от распространения таких выводов"
Судьи отклонили требование истицы "запретить пропаганду символики СС "Галичина"" и официально опровергнуть заявление Вятровича.
Он отметил, что в решении суда нет ничего о том, есть ли символика дивизии символикой национал-социалистического тоталитарного режима.
"Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя, как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - написал Вятрович.
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