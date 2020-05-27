Суд признал противоправным заявление Вятровича по дивизии СС "Галичина", тот отреагировал

27 мая, 2020, 14:51

Окружной админсуд Киева признал незаконным заявление экс-руководителя Института нацпамяти Владимира Вятровича, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

Об этом сообщает издание Решетки.

Сообщается, что суд частично удовлетворил иск главы издательства "Сакцент Плюс" Натальи Мясниковой.

Она просила признать незаконным ответ Вятровича на запрос пророссийского издание "Страна.юа" в 2017 году. В нем он отметил, что символика СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенного в Украине.

Мясникова отмечает, что дивизия была частью войск Ваффен-СС, которую Нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией.

Суд постановил, что заявление Вятровича было противоправным и обязал Институт "воздержаться от распространения таких выводов"

Судьи отклонили требование истицы "запретить пропаганду символики СС "Галичина"" и официально опровергнуть заявление Вятровича.