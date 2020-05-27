Строительная мафия, которая правит Львовом, движет городские власти к новым и новым земельным участкам, - Синютка

27 мая, 2020, 11:13

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что последние 5 лет во Львове осуществляется борьба за землю и бесконтрольная застройка

Об этом народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил в эфире "Народного толк-шоу" на телеканале НТА, передает "Четвертая студия" .

"Мне кажется, что говорить лозунгами или эмоциями, а не здравым смыслом - это была бы очень и очень большая ошибка, ведь сегодня речь идет прежде всего о судьбе практически миллиона человек, проживающих во Львове и вокруг Львова. Если взять, к примеру, некоторые европейские государства - то это почти половина населения отдельных государств Европы. С другой стороны, речь идет о Львове, поэтому давайте скажем честно - Львов был, есть и будет в дальнейшем твердыней украинских национальных ценностей. И давайте еще скажем больше - без Львова нет Украины. Львов всегда влиял и в дальнейшем будет влиять на судьбу всей страны", - сказал Синютка.

Нардеп отметил, что вопрос, который сегодня обсуждается (создание Львовской ОТГ, - ред.), чрезвычайно серьезный и для людей, и для города Львова, и для страны в целом.

"Мне кажется, мы все услышали, что же происходит на самом деле. Мы слышали, как с экранов один псевдо-реформатор, который почему-то оказался в Украине, сказал: "Давайте экспериментировать". И один псевдо-лидер местного сорта ответил: "Я готов экспериментировать". И у нас сегодня происходит эксперимент над городом Львовом. Вот и все, что сегодня происходит. Тем более, что этот эксперимент сегодня ложится очень четко в стратегию сегодняшней всеукраинской власти. Потому что местная власть на последних выборах пошла вопреки обществу, общество смотрело на направление развития страны по-одному, власть смотрела совсем по-другому. И сегодня эта власть местечковая ищет убежища у всеукраинских руководителей государства, очевидно, потому, мне кажется, то, что разговоры состоялись, ни у кого нет сомнений. А чем же правят интересы сегодняшней местной львовской власти?" - сказал народный депутат.

Олег Синютка отметил бесконтрольность застройки, которая происходит во Львове последние пять лет.

"И там где надо, и еще больше там, где не надо, растут пятиэтажные, девятиэтажные, многоэтажные дома, и строительная мафия сегодня правит бал. И все клочки Львова на сегодня уже застроены, убивая завтрашний день города Львова. Разве мы этого не видим? Разве мы не видим надругательство над инфраструктурой города Львова ?! А где сегодня сады и школы ?! А посмотрите, что происходит сегодня с общественным транспортом. И эта строительная мафия как бенефициар требует еще больше. Потому что им надо еще больше денег . А что для этого нужно? А для этого, друзья, нужна земля. И борьба за эту землю сегодня и происходит. Лоббистом этих людей, которые сегодня позастраивали все, что можно позастраивать, и исказили сегодняшнее лицо и завтрашний день города Львова, управляют деньги и финансовые интересы ", - рассказал народный депутат.

Он также отметил, что люди, которые живут за пределами Львова, знают, что их просто обманут.

"Город Львов сегодня набрал 6 млрд долгов. Где эти 6 млрд? Почему школа, которая сегодня строится в Брюховичах, строится за счет местного бюджета и областного, а где город Львов с миллиардами?! Люди, которые живут за пределами города Львова, понимают, что их просто обманут. Используют и вытеснят. И я прекрасно понимаю, что доверия к сегодняшней власти нет, потому что эта власть за последние годы не построила ни школ, ни садиков, ни инфраструктуры. И общины этого боятся, потому что они все сегодня видят. А что надо делать? А надо говорить с людьми. Так построена вся демократия в Европе, там возникали такие же проблемы", - подчеркнул представитель "Европейской Солидарности ".

"Городские чиновники снимали шляпу и шли к людям. Конечно, там можно услышать много неприятного, там могут сказать много вещей, которые не очень комфортные, но другого варианта, чем разговаривать с людьми, еще никто не придумал. Я убежден, что и Винники, и Каменное, и Брюховичи, и другие населенные пункты точно понимают, что агломерация вырастет и будет серьезной. Так растут города во всей Европе", - добавил Синютка.

Нардеп попросил напомнить ему случай, когда мэр Львова вышел к людям.

"Которые пришли под городской совет, которые имеют просто какую-то проблему и к ним надо приехать и пообщаться. Такое просто отсутствует в практике работы сегодняшней власти. Поэтому интересы мафии, которая сегодня правит Львовом, сегодня двигают городскую власть вперед к новым и новым земельным участкам, доверия к этой власти уже нет, потому что она обманула уже всех, кого только можно было обмануть, и обманула не один раз, и говорить с людьми никто не хочет. И это все заведено в такой коллапс. А цена этого вопроса - интересы людей, интересы города и, поверьте, интересы страны", - подытожил Синютка.

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