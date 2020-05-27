Степанов назвал дату возможного возобновления авиасообщения

27 мая, 2020, 10:44

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что по плану Кабмина авиасообщение восстанавливается с 15 июня

Об этом он заявил на брифинге.

"Если у вас есть желание уехать в Беларусь или страны ЕС на автомобиле, то вы можете это сделать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Согласно плану выхода из карантина, который утвержден правительством, авиасообщение восстанавливается, начиная с 15 июня", - отметил Степанов.

Министр напомнил, что граждане, которые будут возвращаться из-за границы, обязательно должны пройти 14-дневную самоизоляцию.