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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал дату возможного возобновления авиасообщения

Степанов назвал дату возможного возобновления авиасообщения


фото: reuters
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что по плану Кабмина авиасообщение восстанавливается с 15 июня

Об этом он заявил на брифинге.

"Если у вас есть желание уехать в Беларусь или страны ЕС на автомобиле, то вы можете это сделать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Согласно плану выхода из карантина, который утвержден правительством, авиасообщение восстанавливается, начиная с 15 июня", - отметил Степанов.

Министр напомнил, что граждане, которые будут возвращаться из-за границы, обязательно должны пройти 14-дневную самоизоляцию.

 

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