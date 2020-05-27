Стало известно имя младшего сержанта, погибшего от вражеской пули 26 мая

27 мая, 2020, 15:55

26 мая, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский

Об этом сообщил пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Погибшему Герою было 24 года.

В бригаде приводят его слова из интервью пресс-службе оперативного командования "Юг":

"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании - говорит Виталий - и родные гордятся мной, особенно мама, а для младшего братика Антона, возможно, когда буду примером для подражания."

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