Шредер обозвал украинского посла: "Какой-то карлик из Украины"

27 мая, 2020, 11:48

Бывший канцлер Германии, нынешний председатель совета директоров компании "Роснефть" и глава комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника

Об этом пишет Deutsche Welle.

Подкаст длится около получаса. Вопрос ставит бывший пресс-секретарь Шредера Бела Анда, политик отвечает. В первом выпуске отставной политик резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".

"Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", - спрашивает Шредер.

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"Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические ... Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла Андрея Мельника.

Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.