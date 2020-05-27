Шредер обозвал украинского посла: "Какой-то карлик из Украины"
Об этом пишет Deutsche Welle.
Подкаст длится около получаса. Вопрос ставит бывший пресс-секретарь Шредера Бела Анда, политик отвечает. В первом выпуске отставной политик резко высказался об украинском после, который критиковал его раньше, назвав украинского дипломата "карликом".
"Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", - спрашивает Шредер.
Читайте также: Германия поставила жирный крест на спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол
"Посол, да", - подсказывает Анда. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические ... Это никого не интересует, даже в Германии", - говорит Шредер, при этом не произнося имени украинского посла Андрея Мельника.
Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
-