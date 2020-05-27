Российский блогер пожаловался, что не может снять видео с украинскими футболистами

27 мая, 2020, 21:46

Российский блогер Евгений Савин признался, что украинские футболисты отказывают ему снять совместный видеоконтент

Об этом Савин сообщил в прямом эфире в Instagram "Реальный футбол".

Русский хотел бы снять ролик с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Шевченко не будет. Я недавно с Зиной (Александр Зинченко - прим.) переписывался и он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к российскому блогеру сейчас стало проблемой, к сожалению. Я хочу снимать украинских игроков и Шевченко в том числе, но в Украине люди не поймут в общей массе ", - рассказал Евгений Савин.

На youtube-канале "Красава" 984 тыс. подписчиков. Блогер снимает ролики с известными футбольными персонами России.