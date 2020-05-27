Российский блогер пожаловался, что не может снять видео с украинскими футболистами
27 мая, 2020, 21:46
Российский блогер Евгений Савин признался, что украинские футболисты отказывают ему снять совместный видеоконтент
Об этом Савин сообщил в прямом эфире в Instagram "Реальный футбол".
Русский хотел бы снять ролик с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
"Шевченко не будет. Я недавно с Зиной (Александр Зинченко - прим.) переписывался и он сказал, что украинским футболистам или тренерам прийти к российскому блогеру сейчас стало проблемой, к сожалению. Я хочу снимать украинских игроков и Шевченко в том числе, но в Украине люди не поймут в общей массе ", - рассказал Евгений Савин.
На youtube-канале "Красава" 984 тыс. подписчиков. Блогер снимает ролики с известными футбольными персонами России.
- 7 января российской блогерше Александре Митрошиной, из-за приезда которой в Киев возник скандал , будет запрещен въезд в Украину.
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