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Espreso.tvОбществоРоссия тормозит начало заседания в ТКГ, - СМИ

Россия тормозит начало заседания в ТКГ, - СМИ

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно было начаться в 13:00, еще не началось

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к ОБСЕ.

"Украинская сторона и ОБСЕ готовы к встрече, представители ОБСЕ удивлены тем, что российская сторона затягивает процесс", - отметил собеседник агентства.

Заседание должно было начаться в 13:00.

  • Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по ложному обвинению Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.
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