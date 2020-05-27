Россия тормозит начало заседания в ТКГ, - СМИ
27 мая, 2020, 15:59
Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно было начаться в 13:00, еще не началось
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к ОБСЕ.
"Украинская сторона и ОБСЕ готовы к встрече, представители ОБСЕ удивлены тем, что российская сторона затягивает процесс", - отметил собеседник агентства.
Заседание должно было начаться в 13:00.
- Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ по ложному обвинению Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-