Рада должна иметь возможность увольнять министров, - Разумков
Об этом он сообщил в интервью "Главкому".
В Верховной Раде зарегистрировано предложение о предоставлении нардепам возможности увольнять министров.
"Законопроект №3499 о интерпелляции позволяет вызвать и заслушать министра. Это контрольная функция Верховной Рады", - заявил Разумков.
Глава ВР отметил, что сейчас парламент может уволить чиновника только по представлению премьер-министра или по собственной инициативе министра.
Он также отметил, в случае признания парламентом отчета министра неудовлетворительным премьер будет обязан подать представление о его увольнении. И за это должна проголосовать Рада. Разумков добавил, что такая инициатива обеспечит приведение полномочий парламента в соответствии с действующим законодательством.
"Если вы назначаете человека на должность, у вас должна быть и возможность его уволить", - пояснил Разумков.
Сейчас законопроект зарегистрирован, его подписали около 70 нардепов.
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