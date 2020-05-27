Рада должна иметь возможность увольнять министров, - Разумков

27 мая, 2020, 20:55

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада назначает министров и премьера, поэтому должна иметь возможность и увольнять их

Об этом он сообщил в интервью "Главкому".

В Верховной Раде зарегистрировано предложение о предоставлении нардепам возможности увольнять министров.

"Законопроект №3499 о интерпелляции позволяет вызвать и заслушать министра. Это контрольная функция Верховной Рады", - заявил Разумков.

Глава ВР отметил, что сейчас парламент может уволить чиновника только по представлению премьер-министра или по собственной инициативе министра.

Он также отметил, в случае признания парламентом отчета министра неудовлетворительным премьер будет обязан подать представление о его увольнении. И за это должна проголосовать Рада. Разумков добавил, что такая инициатива обеспечит приведение полномочий парламента в соответствии с действующим законодательством.

"Если вы назначаете человека на должность, у вас должна быть и возможность его уволить", - пояснил Разумков.

Сейчас законопроект зарегистрирован, его подписали около 70 нардепов.

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